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Канализационные стоки

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Апрель
Тысячи жителей Ростова остались без воды из-за ошибки рабочих
В Ростове-на-Дону по меньшей мере 25 домов остались без горячий воды на неопределенный срок, сообщили в городской администрации.
21 апреля, 06:32
Январь
Стала известна причина затопления Новочеркасска фекалиями
В Новочеркасске продолжают ликвидировать аварию на канализационном коллекторе в районе улицы Привокзальной, рассказал губернатор Василий Голубев.
12 января, 13:46
Срочно ввели режим ЧС: Новочеркасск начало топить фекалиями
В Новочеркасске ввели режим ЧС из-за угрозы подтопления домов канализационными стоками, сообщил в Telegram глава горадминистрации Юрий Лысенко.
12 января, 10:50
Август 2023
Около 27 млрд рублей потребуется для избавления Дона от канализационных стоков
В Ростовской области провели инвентаризацию канализационных систем, которые загрязняют реку Дон, сообщил глава МинЖКХ региона Сергей Сизиков.
3 августа 2023, 06:36

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