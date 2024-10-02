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Стало известно, какие машины первыми подорожают в октябре
Haval 9 и Tank 500 могут подорожать в России одними из первых после повышения утильсбора в октября, сообщают «Новые известия».
2 октября, 08:48
Названы пять моделей машин, которые в Ростовской области покупают чаще всего
В Ростовской области назвали пятерку самых популярных подержанных автомобилей, об этом сообщили донские СМИ.
6 февраля, 14:23
Эксперты прогнозируют крутой скачок цен на авторынке. Чего ждать в Ростове в 2024-м?
16 января, 09:14
2023
Семья попала в больницу после столкновения с трактором в Ростовской области
В Ростовской области в аварии с трактором пострадали три человека и попали в больницу, сообщили в региональном УГИБДД.
7 июля 2023, 11:44

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