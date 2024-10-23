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Кислород

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2024
Ростовская БСМП не нашла желающих поставить кислород за 45 млн рублей
23 октября, 13:02
Ученые выяснили, как в Азовском море появляются токсичные «красные приливы»
27 сентября, 13:46
Зоолог Евсюков назвал причины замора рыбы в Ростовской области
24 августа, 10:57
2023
В Ростове хотят купить кислорода на 13 млн рублей
В Ростове-на-Дону объявили аукцион по выбору подрядчика, который поставит кислород для больницы №20, говорится в материалах госзакупок.
24 октября 2023, 08:20
2022
В Ростове втридорога покупали кровати в больницу № 20 накануне кислородной трагедии
УФАС обратилось в суд к компании «Территория красоты», которая была поставщиком кроватей для больницы № 20 в 2020 году.
7 октября 2022, 14:17

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