В Ростове хотят купить кислорода на 13 млн рублей

Posted 24 октября, 08:20
Published 24 октября, 08:20
Modified 24 октября, 08:23
Updated 24 октября, 08:23
Кислород закупают для городской клинической больницы №20, начальная цена контракта составляет 12,8 миллиона рублей. Победитель аукциона станет известен 2 ноября.
Всего за эти деньги планируется закупить 135,4 тысячи кубометров кислорода. Цена одной единицы составляет 95 рублей.
Известно, что контракт будет действовать в течение 2024 года. Кислород должен доставить поставщик на своем транспорте.
До этого Минздрав в Ростовской области не смог найти поставщика вакцины от коронавируса. Материал на эту тему читайте по ссылке.