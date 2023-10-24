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Posted 24 октября, 08:20

Published 24 октября, 08:20

Modified 24 октября, 08:23

Updated 24 октября, 08:23

В Ростове хотят купить кислорода на 13 млн рублей

В Ростове хотят купить кислорода на 13 млн рублей

24 октября 2023, 08:20
Фото: Ростовская АЭС
В Ростове хотят купить кислорода на 13 млн рублей

В Ростове-на-Дону горбольница № 20 закупит кислород на 13 миллионов рублей

В Ростове-на-Дону объявили аукцион по выбору подрядчика, который поставит кислород для больницы №20, говорится в материалах госзакупок.

Кислород закупают для городской клинической больницы №20, начальная цена контракта составляет 12,8 миллиона рублей. Победитель аукциона станет известен 2 ноября.

Всего за эти деньги планируется закупить 135,4 тысячи кубометров кислорода. Цена одной единицы составляет 95 рублей.

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Известно, что контракт будет действовать в течение 2024 года. Кислород должен доставить поставщик на своем транспорте.

До этого Минздрав в Ростовской области не смог найти поставщика вакцины от коронавируса. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Госзакупки#Кислород#Последние новости Ростова на сегодня#Аукцион#Ростов#Больница №20
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