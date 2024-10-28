Колония общего режима

Экс-гендиректор ТАНТК Юрию Грудинину дали шесть лет колонии

Экс-гендиректор авиазавода в Таганроге Юрий Грудинин осужден на 6 лет за злоупотребление полномочиями, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.