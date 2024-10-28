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Колония общего режима

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Экс-глава Минздрава Ростовской области Быковская пытается обжаловать приговор
Бывший министр здравоохранения Ростовской области в очередной раз подает жалобу на приговор. Татьяна Быковская пытается оспорить решение первой инстанции в кассационном суде, сообщают СМИ.
28 октября, 06:28
В Ростовской области осудили организаторов канала незаконной миграции
15 февраля, 15:02
2023
Экс-гендиректор ТАНТК Юрию Грудинину дали шесть лет колонии
Экс-гендиректор авиазавода в Таганроге Юрий Грудинин осужден на 6 лет за злоупотребление полномочиями, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
12 декабря 2023, 11:35
Сотрудник донского СИЗО получил взятку, чтобы заключенному хорошо сиделось
В Ростовской области огласили приговор начальнику хозотряда ФКУ СИЗО-5, который получил взятку, сообщили в региональном УФСБ.
11 августа 2023, 08:38

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