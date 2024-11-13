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Консервы

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Цены в Ростовской области вырастут еще больше из-за тарифа ж/д перевозок
11 ноября, 14:59
Смертельной инфекцией заразились 8 жителей Ростовской области, открывшие консервы
26 июля, 16:43
«Кипятить консервы по 30 минут»: врач рассказал, как не умереть от ботулизма
27 марта, 11:44
Четыре жителя Ростовской области заболели ботулизмом, съев домашние грибы и овощи
27 марта, 05:19
2022
Жителей многоэтажек на Дону могут оштрафовать за домашнюю консервацию в 2022 году
Жителей России, в том числе Ростовской области, могут оштрафовать за хранение заготовок в подвале, сообщила юрист Елена Кудерко.
17 октября 2022, 09:15

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