«Кипятить консервы по 30 минут»: врач рассказал, как не умереть от ботулизма

«Я видел много пациентов с ботулизмом. Был на клинических разборах. Вылечить человека от ботулизма тяжело. Современные методы позволяют снизить летальность, но для этого нельзя терять время, ожидая, когда болезнь пройдет сама», — комментирует врач, не пожелавший публиковать свое имя.