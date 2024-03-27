«Кипятить консервы по 30 минут»: врач рассказал, как не умереть от ботулизма

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Напомним, что в Ростовской области выявили случаи заболевания ботулизмом.
Медики разъясняют, что ботулизм вызывается спорами бактерии. При заготовке запасов на зиму в домашних условиях добиться полного уничтожения этих спор невозможно.
Доктора предупреждает, что ботулизм — это очень серьезное заболевание.
«Я видел много пациентов с ботулизмом. Был на клинических разборах. Вылечить человека от ботулизма тяжело. Современные методы позволяют снизить летальность, но для этого нельзя терять время, ожидая, когда болезнь пройдет сама», — комментирует врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Поэтому если после употребления в еду консервов или солений у человека появилась вялость и расстройство зрения — это повод незамедлительно обратиться к врачу.
Медики подчеркивают, что без медицинской помощи, риск летального исхода от ботулизма очень высок.
Защититься от опасного заболевания достаточно сложно из-за того, что опасные споры широко распространены в природе.
«Я бы рекомендовал ростовчанам не употреблять в пищу консервированные продукты, которые сделаны в домашних условиях. Но если уж очень хочется попробовать, то предварительно советую прокипятить содержимое домашних консервов не менее 30 минут», — резюмирует врач.
Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за ботулизма ростовчан призывали не покупать с рук рыбу.