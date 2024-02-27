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Косметика

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Февраль
Парикмахер Еременко спрогнозировал резкое повышение цен на стрижки в Ростове
24 февраля, 05:32
Ноябрь 2023
Косметика, алкоголь и долги: за что судился бизнес Ростовской области в октябре
9 ноября 2023, 08:17
Когда пройдет «черная пятница» в Ростовской области
3 ноября 2023, 11:29
Июль 2023
Стала известна причина резкого подорожания лекарств в Ростовской области
В Ростовской области в июне 2023 года увеличились годовые темпы прироста цен на лекарства, заявили в Центробанке.
25 июля 2023, 10:44

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