rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Лечение детей

Выбрать дату
2024
«Начались судороги»: ребенок в Ростове впал в кому после прыжков на батуте
Маленькая девочка впала в кому после того, как на дне рождении подруги попрыгала на батуте, сообщает «КП-Ростов-на-Дону».
7 июля 2024, 05:28
2023
Еще одного тяжелораненого при обрушении трибуны могут отправить спецбортом в Москву
В Ростовской области решается вопрос отправки в Москву еще одного пострадавшего при падении трибун, сообщают СМИ.
2 июня 2023, 05:49
Голубев рассказал о состоянии тяжело раненого на Гребном канале мальчика в Ростове
В Ростове-на-Дону после падения трибун на Гребном канале «Дон» пострадали 36 человек, сообщил губернатор Василий Голубев.
31 мая 2023, 07:50
Детский хирургический центр в Ростове-на-Дону построят до начала 2024 года
В Ростове-на-Дону строительство детского хирургического центра должно завершиться в декабре 2023 года, сообщили в облправительстве.
20 апреля 2023, 14:42

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика