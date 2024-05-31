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Лесной пожар в Тарасовском районе 31 мая

Лесной пожар в Тарасовском районе 31 мая

Фото: МЧС России по Ростовской области. Лесной пожар в Тарасовском районе 31 мая
В Тарасовском районе Ростовской области вспыхнул лесной пожар. Огонь охватил территорию площадью 520 тысяч квадратных метров. Причиной возгорания стал удар молнии.
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