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Лицензии

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Март
Управляющие компании массово остаются без лицензий в Ростове-на-Дону
11 марта, 13:27
Февраль
Минобразование Ростовской области опровергло выдачу блогеру Тлиашиновой лицензий
Представители донского Минобра назвали недостоверной информацию на сайте блогера Инны Тлиашиновой о выдаче лицензий на оказание образовательных услуг, об этом сообщил портал «Известия».
3 февраля, 09:15
Январь
«Миллионы на мусор»: как и на что тратили деньги в Ростовской области в 2023 году
16 января, 09:04
Июль 2023
Донской бизнесмен заработал 100 млн рублей на незаконной добыче угля
В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена, занимавшегося незаконной добычей угля, сообщили в региональном УФСБ.
27 июля 2023, 10:50

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