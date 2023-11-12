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Ливень в Ростовской области

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Ноябрь 2023
Вылетел на встречную: один погиб и двое пострадали в лобовом ДТП в Ростовской области
Смертельное ДТП произошло сегодня на трассе «Ростов — Волгодонск», рассказали в региональном ГИБДД.
12 ноября 2023, 17:05
Водителей предупредили о смертельной опасности на дорогах в Ростовской области
Из-за ливня и сильного ветра водителям и пешеходам нужно быть предельно внимательными, заявили в ГИБДД Ростовской области.
12 ноября 2023, 09:26
Видимость на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области упала из-за мощного ливня
6 ноября 2023, 11:36
Июнь 2023
Ростовскую область накроет ливнем и шквалистым ветром 21 июня
В Ростовской области синоптики прогнозируют дожди с грозой, ливнями и порывистым ветром 21 июня, об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра.
21 июня 2023, 05:40

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