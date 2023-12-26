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Ливневая канализация Ростова-на-Дону

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Декабрь 2023
В Ростове выделили 210 миллионов на прочистку ливневок в 2024 году
26 декабря 2023, 12:02
В Ростове закрыли ливневку, в которой утонула учительница
21 декабря 2023, 12:48
Октябрь 2023
В Ростове сеть ливневой канализации увеличится на 30% к 2036 году
24 октября 2023, 16:07
Июль 2023
В Ростове на строительство ливневок потребуется не меньше 146 миллиардов рублей
В Ростове на строительство ливневок до 2036 года потребуется потратить около 146 миллиардов рублей, об этом сообщили в городской администрации.
12 июля 2023, 07:38

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