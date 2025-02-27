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Люк

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2025
Тонны чугуна уложат в дороги Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону ищут подрядчика на поставку чугунных канализационных люков. Начальная цена договора составляет 3,8 миллиона рублей. Соответствующая документация опубликована на сайте госзакупок.
27 февраля, 07:31
2024
Улицы на Западном в Ростове-на-Дону топит вонючей водой из канализации
11 сентября 2024, 14:37
«Так и хлыщет»: коммунальный фонтан забил на Каширской в Ростове
28 февраля 2024, 09:36
2023
В Ростове на Тимошенко из люка достали труп мужчины
28 ноября 2023, 07:27
Центр Ростова затопило из-за порыва водопровода
28 октября 2023, 14:43
В Ростове-на-Дону на 1,5 млн рублей закупят крышки для канализационных люков
Компания «Ростовводоканал» планирует приобрести крышки люков на сумму почти 1,5 миллиона рублей, говорится в материалах Госзакупок.
19 января 2023, 05:20

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