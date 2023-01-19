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Posted Сегодня, 05:20

Published Сегодня, 05:20

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

В Ростове-на-Дону на 1,5 млн рублей закупят крышки для канализационных люков

Сегодня, 05:20
Фото: 1mi
Компания «Ростовводоканал» планирует приобрести крышки люков на сумму почти 1,5 миллиона рублей, говорится в материалах Госзакупок.

У единственного поставщика планируется закупить чугунные люки. Гарантийный срок составит три года с момента поставки.

Заменить поврежденные люки необходимо в течение пяти дней. Привезти товар должны будут на один из складов в Ростове.

Количество закупаемых люков не раскрывается.

Ранее неизвестные похитили крышки с люков на дорогах и тротуарах в Левенцовке в Ростове. Расширенный материал читайте по ссылке.

 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Люк#Общество
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