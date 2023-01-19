Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
У единственного поставщика планируется закупить чугунные люки. Гарантийный срок составит три года с момента поставки.
Заменить поврежденные люки необходимо в течение пяти дней. Привезти товар должны будут на один из складов в Ростове.
Количество закупаемых люков не раскрывается.
Ранее неизвестные похитили крышки с люков на дорогах и тротуарах в Левенцовке в Ростове. Расширенный материал читайте по ссылке.