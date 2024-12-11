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Появились кадры с места падения ракеты на котельную в Таганроге
11 декабря, 08:01
Повалил дым: в лобовом ДТП на Западном в Ростове разбились две легковушки
Лобовое ДТП случилось на Западном в Ростове вечером 25 октября. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.
25 октября, 19:45
Поставки машин в Ростов-на-Дону могут резко сократиться из-за новых правил ввоза
В России, в том числе Ростовской области, могут упасть продажи автомобилей, сообщила RostovGazeta управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк.
17 апреля, 09:31
2023
«Танки» решил закупить «Ростовский патронный завод»
19 октября 2023, 06:04
На трассе Р-280 в Ростовской области запустят движение по недостроенной дороге
По трассе «Новороссия» Ростов — Таганрог — граница с ДНР откроют движение по еще двум полосам из-за роста трафика, сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
21 июля 2023, 07:09
На границе ДНР и Ростовской области построят два дополнительных коридора
Пропускную способность на КПП «Весело-Вознесенка» между Ростовской областью и ДНР увеличат на 25%, сообщил глава Минтранспорта республики Владимир Тужилин.
30 июня 2023, 12:29

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