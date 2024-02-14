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Машины в Ростове

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Февраль 2024
Ростовчанам рассказали, сколько стоят нормальные машины
14 февраля 2024, 08:28
Июнь 2023
В Ростове закроют перекресток с ямой на Варфоломеева, в которой чуть не утонули люди
В Ростове-на-Дону вечером в пятницу, 30 июня, ограничат движение в центральной части города, сообщили в городской администрации.
30 июня 2023, 09:02
Май 2023
Движение ограничат на нескольких улицах в Ростове-на-Дону с 31 мая
В Ростове-на-Дону на нескольких улицах запретят проезд автомобилей с 31 мая, сообщили в департаменте автодорог.
29 мая 2023, 04:44
Обход Аксая откроют для движения с 10 июня
В Ростовской области обход Аксая будет открыт для автомобилистов с 10 июня, сообщили в правительстве РФ.
10 мая 2023, 08:45
Водители заявили о пятичасовой пробке на границе с Ростовской областью днем 6 мая
На пропускном пункте «Успенка» появилась огромная пробка в сторону Ростовской области, сообщили водители на специализированном сайте.
6 мая 2023, 12:26

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