Медузы в Ростовской области

Ростовский ученый рассказал о главной причине нашествия медуз в Азовском море

О европейском опыте решения проблемы с засильем медуз в Азовском море поделился доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Сергей Дудкин в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону».