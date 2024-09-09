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Минспорт

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2024
На проект спорткомплекса власти Ростовской области потратят 24 млн рублей
Проект спортивного комплекса оценили в 24,3 миллиона рублей. Как сказано на сайте регионального правительства, Минспорта просит выделить деньги из бюджета Ростовской области.
9 сентября, 16:29
Бывшего мэра Ростова Кушнарева досрочно лишили мандата депутата Госдумы
Депутат Госдумы Виталий Кушнарев, который ранее возглавлял мэрию Ростова-на-Дону, принял решение сложить полномочия, пишут «Ведомости».
23 мая, 12:58
2023
Около 27 млн рублей взыскали с гандбольного клуба в Ростовской области
В Ростовской области суд взыскал крупную сумму с «Гандбольного клуба „Донские казаки-ЮФУ“, говорится в материалах арбитражного суда.
3 октября 2023, 12:25
Глава донского Минспорта заявил, что сами дети могут быть виноваты в обрушении трибун
8 августа 2023, 12:37

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