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Мыши

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Сентябрь
«Крысы, мыши и тараканы»: ростовчане возмутились состоянием жилого дома на Вятской
3 сентября, 13:28
Август
Жительница Батайска нашла дохлую мышь в упаковке с мидиями
Жительница Батайска нашла труп мыши в упаковке с мидиями, купленной в местном магазине, сообщила она в соцсетях.
4 августа, 05:47
Январь
Грызуны массово погибли в полях в Ростовской области после морозов
В Ростовской области из-за морозов зафиксировали массовую гибель грызунов, об этом сообщили в пресс-службе Россельхозцентра региона.
18 января, 14:03
«Разруха, мыши и тараканы»: чем недовольны пациенты больницы в Ростовской области
9 января, 15:30

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