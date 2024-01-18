Грызуны массово погибли в полях в Ростовской области после морозов

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
В Ростовской области специалисты Россельхозцентра продолжают мониторинг численности популяции мышевидных грызунов во всех районах региона.
Сотрудники рассказали, что после продолжительных дождей в Ростовской области установились морозы, что стало причиной массовой гибели мышей, особенно молодняка. Такая ситуация возникла во всех районах на северо-западе и северо-востоке Ростовской области.
Также специалисты центра заявили, что хотя в остальных районах грызуны пострадали меньше, ожидать роста их численности в 2024 году не приходится из-за сокращения популяции.
Напомним, уже несколько недель в Ростовской области держатся сильные морозы, которые сопровождаются гололедом, штормом и сильным ветром скоростью до 18 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, улучшения погодных условий следует ждать не раньше февраля.
Ранее агронома из Ростовской области отправили в колонию из-за массовой гибели зайцев-русаков.