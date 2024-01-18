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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Массовую гибель грызунов зафиксировали в полях Ростовской области из-за морозов

Грызуны массово погибли в полях в Ростовской области после морозов

18 января 2024, 14:03
Фото: Pxhere
Массовую гибель грызунов зафиксировали в полях Ростовской области из-за морозов
В Ростовской области из-за морозов зафиксировали массовую гибель грызунов, об этом сообщили в пресс-службе Россельхозцентра региона.

В Ростовской области специалисты Россельхозцентра продолжают мониторинг численности популяции мышевидных грызунов во всех районах региона.

Сотрудники рассказали, что после продолжительных дождей в Ростовской области установились морозы, что стало причиной массовой гибели мышей, особенно молодняка. Такая ситуация возникла во всех районах на северо-западе и северо-востоке Ростовской области.

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Также специалисты центра заявили, что хотя в остальных районах грызуны пострадали меньше, ожидать роста их численности в 2024 году не приходится из-за сокращения популяции.

Напомним, уже несколько недель в Ростовской области держатся сильные морозы, которые сопровождаются гололедом, штормом и сильным ветром скоростью до 18 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, улучшения погодных условий следует ждать не раньше февраля.

Ранее агронома из Ростовской области отправили в колонию из-за массовой гибели зайцев-русаков.

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