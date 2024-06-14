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Наркомания в Ростовской области

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2024
«Мой ребенок — не такой»: как устроены рехабы в Ростове и сколько они стоят
12 июня 2024, 11:43
Жители Ростовской области чаще других обращаются к наркологам
Вредные привычки становятся причиной проблем со здоровьем у 44% россиян, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Федерального научно-клинического центра.
27 февраля 2024, 08:55
2023
Почти половина опрошенных в Ростовской области знают, как купить наркотики
29 сентября 2023, 07:08
Смертность от наркотиков в Ростовской области выросла в 4 раза
19 мая 2023, 13:03

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