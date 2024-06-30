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Никаб

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Июнь
В Дагестане задержали блогера, затравившего врача за никаб пациентки
Сотрудники правоохранительных органов задержали блогера из Дагестана, который устроил травлю врача Евгении Макеевой из Хасавюрта, пишет издание «Новые известия».
30 июня, 12:41
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что против ношения никаба
25 июня, 10:37
Май
Представитель турецкого землячества поддержал запрет на никабы в Ростовской области
Председатель турецко-месхетинского культурного Центра Ростовской области Махамад Ильясов сообщил RostovGazeta, что разделяет идею о введении законодательного запрета на ношение никабов в России, в том числе и на Дону.
30 мая, 10:02

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