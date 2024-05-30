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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Представитель турок-месхетинцев в Ростовской области выступил против ношения никабов

Представитель турецкого землячества поддержал запрет на никабы в Ростовской области

30 мая 2024, 10:02
Фото: Unsplash
Представитель турок-месхетинцев в Ростовской области выступил против ношения никабов

В турецком землячестве поддержали идею запретить никабы в Ростовской области

Председатель турецко-месхетинского культурного Центра Ростовской области Махамад Ильясов сообщил RostovGazeta, что разделяет идею о введении законодательного запрета на ношение никабов в России, в том числе и на Дону.

Напомним, что в России обсуждается высказывание главы Совета по правам человека о необходимости запретить ношение никаба в нашей стране.

«Конечно, я не религиозный деятель, но, Альхамдулиллях [Хвала Аллаху — прим. редакции], мусульманин, и тоже читаю Коран. Я считаю, что носить никаб в России — это неправильно. Лицо человека должно быть всегда открыто», — отмечает Махамад Ильясов.
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Собеседник добавляет, что если человек соблюдает свою религию без ношения никаба, этого будет вполне достаточно.

«Что касается остальной одежды, в целом, вопросов нет. Нельзя лишь закрывать лицо, и причин этому много», — делится мнением эксперт.

Одной из главных причин спикер называет тот факт, что, прикрываясь религией, удобно совершать различные противоправные действия. Ведь когда лицо скрыто — человек трудно узнаваем.

«Это усложняет поиск правоохранительным органам. К тому же мы знаем, что и мужчины могут воспользоваться возможностью — переодеться под женщин для совершения преступления. Именно поэтому на законодательном уровне следует запретить ношение никабов в России. А тем, кто хочет их носить — отнестись с пониманием к такому запрету», — резюмирует Махамад Ильясов.

Ранее RostovGazeta сообщала о лояльности турок-месхетинцев к России, в том числе и к Ростовской области.

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