Представитель турецкого землячества поддержал запрет на никабы в Ростовской области

В турецком землячестве поддержали идею запретить никабы в Ростовской области

Председатель турецко-месхетинского культурного Центра Ростовской области Махамад Ильясов сообщил RostovGazeta, что разделяет идею о введении законодательного запрета на ношение никабов в России, в том числе и на Дону.