Представитель турецкого землячества поддержал запрет на никабы в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Напомним, что в России обсуждается высказывание главы Совета по правам человека о необходимости запретить ношение никаба в нашей стране.
«Конечно, я не религиозный деятель, но, Альхамдулиллях [Хвала Аллаху — прим. редакции], мусульманин, и тоже читаю Коран. Я считаю, что носить никаб в России — это неправильно. Лицо человека должно быть всегда открыто», — отмечает Махамад Ильясов.
Собеседник добавляет, что если человек соблюдает свою религию без ношения никаба, этого будет вполне достаточно.
«Что касается остальной одежды, в целом, вопросов нет. Нельзя лишь закрывать лицо, и причин этому много», — делится мнением эксперт.
Одной из главных причин спикер называет тот факт, что, прикрываясь религией, удобно совершать различные противоправные действия. Ведь когда лицо скрыто — человек трудно узнаваем.
«Это усложняет поиск правоохранительным органам. К тому же мы знаем, что и мужчины могут воспользоваться возможностью — переодеться под женщин для совершения преступления. Именно поэтому на законодательном уровне следует запретить ношение никабов в России. А тем, кто хочет их носить — отнестись с пониманием к такому запрету», — резюмирует Махамад Ильясов.
Ранее RostovGazeta сообщала о лояльности турок-месхетинцев к России, в том числе и к Ростовской области.