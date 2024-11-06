Глава СПЧ назвал политическим выбор одежды для женщин в России

Как пишет inkazan.ru, Фадеев посетил выставку, развернутую в Совете Федерации, где были представлены костюмы народов Крайнего Севера, Кавказа, Крыма, Сибири. Он отметил, что традиционные костюмы в разных регионах современной России не предусматривали того, что женщины должны прятаться под одеждой. Глава СПЧ добавил, что в последние годы широкое распространение получила идея «закутывания» мусульманских женщин. Но на этнографической выставке Фадеев таких костюмов не увидел.