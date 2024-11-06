Глава СПЧ назвал политическим выбор одежды для женщин в России

Posted 6 ноября, 12:34
Published 6 ноября, 12:34
Modified 6 ноября, 12:37
Updated 6 ноября, 12:37
Как пишет inkazan.ru, Фадеев посетил выставку, развернутую в Совете Федерации, где были представлены костюмы народов Крайнего Севера, Кавказа, Крыма, Сибири. Он отметил, что традиционные костюмы в разных регионах современной России не предусматривали того, что женщины должны прятаться под одеждой. Глава СПЧ добавил, что в последние годы широкое распространение получила идея «закутывания» мусульманских женщин. Но на этнографической выставке Фадеев таких костюмов не увидел.
Спикер уточнил, что вся одежда красивая и у разных народов отличается, а прятать женщин за тканью якобы решили из-за привнесенных принципов. Он назвал это выбором.
«Это выбор культурный, нравственный, если хотите — политический. Нам нужна женщина, укутанная с головы до ног в темные ткани, или нам нужна своя традиция? Эта выставка убедительно показывает, какой выбор правильный», — подчеркнул Фадеев.
Кроме того, в буклете о выставке представлена информация о том, что общей чертой для женщин всех народов исторически было отсутствие традиции закрывать лицо. в качестве подтверждения использовался снимок участниц Первого всероссийского съезда мусульманок в Казани 1917 года.