rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 12:34

Published 6 ноября, 12:34

Modified 6 ноября, 12:37

Updated 6 ноября, 12:37

Глава СПЧ назвал политическим выбор одежды для женщин в России

Глава СПЧ назвал политическим выбор одежды для женщин в России

6 ноября 2024, 12:34
Фото: Unsplash. Глава СПЧ назвал политическим выбор одежды для женщин в России
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что в регионах России не имелось традиции «закутывать женщин с головы до ног», свое мнение он выразил во время посещения масштабной этнографической выставки, приуроченной ко Дню народного единства.

Как пишет inkazan.ru, Фадеев посетил выставку, развернутую в Совете Федерации, где были представлены костюмы народов Крайнего Севера, Кавказа, Крыма, Сибири. Он отметил, что традиционные костюмы в разных регионах современной России не предусматривали того, что женщины должны прятаться под одеждой. Глава СПЧ добавил, что в последние годы широкое распространение получила идея «закутывания» мусульманских женщин. Но на этнографической выставке Фадеев таких костюмов не увидел.

В Дагестане задержали блогера, затравившего врача за никаб пациентки
Узнать подробнее

Спикер уточнил, что вся одежда красивая и у разных народов отличается, а прятать женщин за тканью якобы решили из-за привнесенных принципов. Он назвал это выбором.

«Это выбор культурный, нравственный, если хотите — политический. Нам нужна женщина, укутанная с головы до ног в темные ткани, или нам нужна своя традиция? Эта выставка убедительно показывает, какой выбор правильный», — подчеркнул Фадеев.

Кроме того, в буклете о выставке представлена информация о том, что общей чертой для женщин всех народов исторически было отсутствие традиции закрывать лицо. в качестве подтверждения использовался снимок участниц Первого всероссийского съезда мусульманок в Казани 1917 года.

Читайте также:
Жителя Ростовской области оштрафовали за экстремистские посты в соцсетяхУлицу Зорге в Ростове расширят до шести полос для скоростного трамваяЗарплаты дорожных рабочих перевалили за 100 тысяч рублей в Ростове
#Общество#Регионы России#Регионы#Национальность#Никаб#Никабы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика