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Ноутбуки

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В России резко вырастут цены на электронику и бытовую технику
29 октября, 07:36
Завод ноутбуков в Ростове-на-Дону запустят с опозданием на несколько месяцев
4 октября, 12:53
Май
Депутат Оськина объяснила, чего добивались ростовчане штурмом дома на Нариманова
20 мая, 17:54
Апрель
Ноутбуки в Ростовской области начнут выпускать до конца 2024 года
В Ростовской области в этом году планируется запустить производство на предприятии «Бештау», сообщил губернатор Василий Голубев.
18 апреля, 11:01

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