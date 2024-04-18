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Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

В Ростовская область в 2024 году начнут выпускать ноутбуки

Ноутбуки в Ростовской области начнут выпускать до конца 2024 года

18 апреля 2024, 11:01
Фото: donland.ru
В Ростовская область в 2024 году начнут выпускать ноутбуки
В Ростовской области в этом году планируется запустить производство на предприятии «Бештау», сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, что в завод по производству ноутбуков в Ростове вложат 8 миллиардов рублей. В компании надеются, что в будущем году на мощностях заводов в Ростове и Ессентуках смогут производить порядка ста тысяч ноутбуков.

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Сам проект кластера «Бештау» занял третье место в программе «Pro-кластеры» Минпромторга РФ.Сам проект кластера «Бештау» занял третье место в программе «Pro-кластеры» Минпромторга РФ.
Сам проект кластера «Бештау» занял третье место в программе «Pro-кластеры» Минпромторга РФ.
Фото: donland.ru

Сейчас губернатор выразил надежду, что до конца года на этом предприятии начнется производство. По его словам, это изменит ситуацию в радиоэлектронной промышленности.

О стоимости техники пока информации нет. Сам проект кластера «Бештау» занял третье место в программе «Pro-кластеры» Минпромторга РФ.

До этого глава объявил о строительстве 50 заводов за пять лет.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Производство#Ноутбуки
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