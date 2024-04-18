Ноутбуки в Ростовской области начнут выпускать до конца 2024 года

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Напомним, что в завод по производству ноутбуков в Ростове вложат 8 миллиардов рублей. В компании надеются, что в будущем году на мощностях заводов в Ростове и Ессентуках смогут производить порядка ста тысяч ноутбуков.
Сейчас губернатор выразил надежду, что до конца года на этом предприятии начнется производство. По его словам, это изменит ситуацию в радиоэлектронной промышленности.
О стоимости техники пока информации нет. Сам проект кластера «Бештау» занял третье место в программе «Pro-кластеры» Минпромторга РФ.
До этого глава объявил о строительстве 50 заводов за пять лет.