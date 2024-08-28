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Новошахтинский завод

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Август
В Ростовской области будут производить экологичный бензин
Росатом отгрузил в Ростовскую область реактор для производства экологичного бензина, сообщила пресс-служба организации.
28 августа, 12:07
Июнь
Губернатор сделал заявление после атаки беспилотника в Новошахтинские
Глава Ростовской области Василий Голубев сделал заявление о сбитом в Новошахтинске БПЛА, сообщение он оставил в своем тг-канале.
8 июня, 02:06
Голубев сообщил о сбитом беспилотнике в районе Новошахтинска
Российские военные сбили беспилотный летательный аппарат в небе над Новошахтинском в ночь на 8 июня, сообщил в своем тг-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.
8 июня, 01:39
Стали известны подробности атак беспилотников по заводу в Ростовской области
6 июня, 04:41

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