Новошахтинский завод

Голубев сообщил о сбитом беспилотнике в районе Новошахтинска

Российские военные сбили беспилотный летательный аппарат в небе над Новошахтинском в ночь на 8 июня, сообщил в своем тг-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.