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Оборона

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Август
Политолог рассказал, зачем Украина продолжает атаковать Ростовскую область
23 августа, 15:01
Над Азовом предлагают создать купол для защиты от беспилотников
Военные предлагают создать своеобразный купол для защиты Азова от дронов, написал в Telegram общественник Игорь Симаков.
1 августа, 12:36
Март
ВСУ использовали иностранную разведку для подготовки атаки дронами по Таганрогу
9 марта, 10:15
Октябрь 2023
Почему на Западе так боятся российско-китайского союза?
Западные СМИ нервно отреагировали на визит президента РФ Владимира Путина в Китай. В чем причина, разбирался «Росбалт».
17 октября 2023, 21:42

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