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Одностороннее движение

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2024
Движение на М-4 «Дон» ограничат из-за ремонта в Ростовской области
17 сентября, 11:48
Центр Ростова-на-Дону перекроют из-за ремонта водопровода
В Ростове-на-Дону с конца августа частично перекроют движение для транспортных средств в связи с ремонтом водопроводной системы. Информация размещена на сайте горадминистрации.
9 августа, 12:54
2023
Парковки будут закрывать на главном ростовском железнодорожном вокзале
22 декабря 2023, 17:28
В переулке Согласия в центре Ростова-на-Дону введут одностороннее движение
18 августа 2023, 05:18

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