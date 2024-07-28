Оформление

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Итоги недели: дроны тревожат жителей Ростовской области, а власти сорят миллионами
28 июля, 19:09
Траты на День города в Ростове-на-Дону выросли на 11 млн
28 июля, 17:28
Траты на украшение Ростова ко Дню города выросли в 11 раз в 2024-м
23 июля, 08:09
Август 2023
Стало известно, как украсят Ростов-на-Дону ко Дню города
В Ростове-на-Дону при подготовке празднования Дня города разработали брендбук и концепцию комплексного оформления, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
4 августа 2023, 15:14

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