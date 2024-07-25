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Опасные развлечения

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2024
В аквапарке H2O вытяжка упала прямо в бассейн с людьми
25 июля 2024, 08:52
В Ростовской области насчитали почти 1000 очень опасных для детей мест
19 июня 2024, 19:51
2023
Появилось видео, как каскадер из Ростова на кабриолете проехал под грузовиком
13 августа 2023, 06:35
Школьники устроили опасные игры на 12 этаже дома в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону подростки сидели на перилах балкона на одном из последних этажей высотного здания, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
6 июня 2023, 05:01

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