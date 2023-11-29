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Оштрафование

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Ноябрь 2023
В Ростовской области дополнительно отремонтируют 43 дороги в 2024 году
29 ноября 2023, 05:30
Две компании оштрафовали на 228 млн за сговор при ремонте дорог в Ростовской области
23 ноября 2023, 11:16
Июль 2023
На Дону на 8 лет отправили в колонию члена ОПГ «Сельмаш»
В Ростове-на-Дону огласили приговор местному жителю, который вымогал деньги у бизнесмена, сообщили в региональном УФСБ.
27 июля 2023, 10:07
Хакера осудили в Ростове-на-Дону за атаки на сайты из-за спецоперации
В Ростове-на-Дону огласили приговор местному жителю, который занимался хакерскими атаками, сообщает Железнодорожный районный суд.
5 июля 2023, 09:57

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