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Отключение отопления в Ростове

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2024
Безумные счета за тепло в жарком апреле шокировали ростовчан
Несмотря на завершение отопительного сезона некоторые ростовчане получили огромные счета за тепло, пишет ro.today.
5 мая 2024, 07:31
2023
Алексей Логвиненко предложил ростовчанам продлить отопительный сезон
14 апреля 2023, 14:53
«Приходят огромные счета»: ростовчане высказались об отключении отопления
В Ростове-на-Дону в апреле завершится отопительный сезон, что вызвало бурные обсуждения в соцсети «ВКонтакте».
12 апреля 2023, 10:52
Отопительный сезон в Ростове-на-Дону завершится с 17 апреля 2023 года
12 апреля 2023, 09:32

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