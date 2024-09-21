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Парки в Ростове

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2024
Власти Ростова спустя пять лет благоустроят скандальный городской парк
В Ростове началось благоустройство городского парка на улице Берберовской, подробностями поделился градоначальник Алексей Логвиненко.
21 сентября 2024, 17:22
2023
Участок в парке Островского продают под застройку в Ростове за 150 млн руб
1 октября 2023, 17:49
В парке Островского ростовчане смогут бесплатно сдать анализы 12 июня
Жители Ростова в честь Дня России смогут бесплатно сдать анализы, рассказал глава администрации Алексей Логвиненко.
10 июня 2023, 12:07
Два сквера благоустроят в Ростове-на-Дону в 2024 году
В Ростове-на-Дону в следующем году пройдут работы по благоустройству «Сквера мелиораторов» и сквера «Пионерский», сообщили в правительстве региона.
6 июня 2023, 10:38

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