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Март
Жители Ростовской области продемонстрировали мастерские навыки считать воробьев
В Ростовской области жители заняли пятое место в федеральной переписи воробьев, об этом сообщили в пресс-службе донского Минприроды.
16 марта, 16:56
В Ростовской области увеличилось число неиспользуемых сельхозземель
2 марта, 16:36
В Ростовской области жители считают воробьев и часами стоят в пробках на М-4 «Дон»
2 марта, 15:52
Жителям Ростовской области предложили считать воробьев с 4 по 10 марта
В Ростовской области в первую декаду марта пройдет Всероссийская перепись воробьев, об этом сообщили в пресс-службе Минприроды региона.
2 марта, 08:03

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