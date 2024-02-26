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Первомайский районный суд

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Февраль
Скончался председатель Первомайского районного суда в Ростове-на-Дону
Ушел из жизни председатель Первомайского районного суда Ростова-на-Дону Александр Горобец, говорится на сайте суда.
26 февраля, 13:01
Первомайский районный суд в Ростове-на-Дону затопило грунтовыми водами
В Ростове-на-Дону подтопило архивные помещения Первомайского районного суда, говорится на сайте суда.
26 февраля, 12:41
Июль 2023
На Дону на 8 лет отправили в колонию члена ОПГ «Сельмаш»
В Ростове-на-Дону огласили приговор местному жителю, который вымогал деньги у бизнесмена, сообщили в региональном УФСБ.
27 июля 2023, 10:07
Из Ростова-на-Дону массово выселили нелегальных мигрантов в июне
Более 20 иностранцев, которые незаконно проживали в Ростове-на-Дону, выдворили из страны, сообщили в региональном УФСБ.
11 июля 2023, 11:28

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