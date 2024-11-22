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Петиция

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2024
Жители Ростовской области пожаловались на горы мусора Владимиру Путину
Жители Ростовской области продолжают массово жаловаться на проблемы с вывозом мусора. В Гуково создали петицию, в которой обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину и врио главы региона Юрию Слюсарю.
22 ноября, 07:51
Начался суд против экс-главы ЖКХ Пролетарского района Ростова Стеллы Руф
20 марта, 11:29
«Город превратили в помойку»: жители Красного Сулина жалуются на горы отходов
5 февраля, 15:40
2023
В Таганроге остановили сбор подписей под петицией к Путину о спасении города
27 февраля 2023, 07:58
Петиция к Путину с просьбой спасти Таганрог набрала 4,5 тыс подписей
Почти 4,5 тысячи человек подписали петицию с просьбой спасти Таганрог от коррупции и разрухи, говорится на сайте Change.org.
26 февраля 2023, 12:31

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