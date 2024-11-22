Жители Ростовской области пожаловались на горы мусора Владимиру Путину

Жители Ростовской области продолжают массово жаловаться на проблемы с вывозом мусора. В Гуково создали петицию, в которой обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину и врио главы региона Юрию Слюсарю.