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Пневматический пистолет

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2024
Расстрелявшему в упор участника СВО в Батайске пытались смягчить статью
31 июля, 16:24
В Ростове задержали покупателя, расстрелявшего продавца пивного магазина
12 июня в магазине Ростова-на-Дону молодой человек выстрелил в кассира из пневматического оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
13 июня, 15:47
По окнам жилых домов в Азове открыли стрельбу
13 марта, 09:52
2023
Силовики задержали банду за похищение человека в Ростовской области
30 июля 2023, 12:59

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