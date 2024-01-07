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Почетный гражданин

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Названы подробности последнего эфира журналиста, найденного мертвым на Дону
7 января, 18:13
Возле трассы в Ростовской области нашли тело журналиста
7 января, 16:00
Сентябрь 2023
Стало известно о смерти Почетного гражданина Таганрога Тарасенко
Ушел из жизни Почетный гражданин Таганрога Анатолий Тарасенко, сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.
30 сентября 2023, 05:49
Июль 2023
Скончался известный ученый из Ростовской области Анатолий Грабовец
Ушел из жизни известный ученый, член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук Анатолий Грабовец, сообщает в Telegram-канале Минсельхозпрод региона.
26 июля 2023, 09:19

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