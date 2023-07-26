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Скончался известный ученый из Ростовской области Анатолий Грабовец

26 июля 2023, 09:19
Фото: agrobook.ru
Скончался известный ученый из Ростовской области Анатолий Грабовец
Ушел из жизни известный ученый, член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук Анатолий Грабовец, сообщает в Telegram-канале Минсельхозпрод региона.

Он родился в 1939 году в Луганске и более 60 лет посвятил сельскому хозяйству. Благодаря ему удалось вывести более 40 сортов пшеницы, тритикале и других культур, которые теперь высеивают на площади 1,5 миллиона гектаров.

Грабовец опубликовал более 370 научных работ, а также получил 33 медали со всероссийских агровыставок. Он стал заслуженным агрономом РСФСР и почетным гражданином Ростовской области.

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«Приносим глубокие соболезнования семье, родным и близким. Гражданская панихида состоится 28 июля в 11 часов в поселке Донская Нива, на улице Северная, 6», — уточнили в министерстве.

Ранее умер ученый из Ростова-на-Дону Александр Плескачев.

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