Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Он родился в 1939 году в Луганске и более 60 лет посвятил сельскому хозяйству. Благодаря ему удалось вывести более 40 сортов пшеницы, тритикале и других культур, которые теперь высеивают на площади 1,5 миллиона гектаров.
Грабовец опубликовал более 370 научных работ, а также получил 33 медали со всероссийских агровыставок. Он стал заслуженным агрономом РСФСР и почетным гражданином Ростовской области.
«Приносим глубокие соболезнования семье, родным и близким. Гражданская панихида состоится 28 июля в 11 часов в поселке Донская Нива, на улице Северная, 6», — уточнили в министерстве.
Ранее умер ученый из Ростова-на-Дону Александр Плескачев.