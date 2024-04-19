Ростовский ученый выловил хищную рыбину с человеческий рост

Сотрудник Азово-Черноморского филиала ВНИРО Александр Зайцев стал участником экспедиции по изучению и добыче одного из самых грозных хищников антарктических вод — клыкача, сообщили в пресс-службе ростовского института.