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Ученый

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Апрель
Ростовский ученый выловил хищную рыбину с человеческий рост
Сотрудник Азово-Черноморского филиала ВНИРО Александр Зайцев стал участником экспедиции по изучению и добыче одного из самых грозных хищников антарктических вод — клыкача, сообщили в пресс-службе ростовского института.
19 апреля, 15:36
Март
Нашествие гусениц американской белой бабочки угрожает Зеленому острову в Ростове
В Ростове нашествие гусениц американской белой бабочки может угрожать экологии Зеленого острова, об этом сообщили донские СМИ.
26 марта, 15:52
Ученый Тихонов прогнозирует нашествие пауков в Ростовской области в 2024 году
9 марта, 14:32
Январь
Скончался депутат городской думы Таганрога Андрей Голобородько
В Таганроге ушел из жизни депутат гордумы Андрей Голобородько, об этом объявили в пресс-службе местного вуза.
16 января, 16:56
Октябрь 2023
Щуку со страшной загадочной болезнью выловили рыбаки в реке Дон в Ростове
30 октября 2023, 09:03
Сентябрь 2023
Стало известно о смерти Почетного гражданина Таганрога Тарасенко
Ушел из жизни Почетный гражданин Таганрога Анатолий Тарасенко, сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.
30 сентября 2023, 05:49
Июль 2023
Скончался известный ученый из Ростовской области Анатолий Грабовец
Ушел из жизни известный ученый, член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук Анатолий Грабовец, сообщает в Telegram-канале Минсельхозпрод региона.
26 июля 2023, 09:19
Умер ученый из Ростова-на-Дону Александр Плескачев
26 июля 2023, 05:26

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