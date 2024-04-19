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Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

Огромного клыкача выловил ростовский ученый в Антарктике

Ростовский ученый выловил хищную рыбину с человеческий рост

19 апреля 2024, 15:36
Фото: azniirkh.vniro.ru
Огромного клыкача выловил ростовский ученый в Антарктике

Огромного клыкача выловил ростовский ученый в Антарктике

Сотрудник Азово-Черноморского филиала ВНИРО Александр Зайцев стал участником экспедиции по изучению и добыче одного из самых грозных хищников антарктических вод — клыкача, сообщили в пресс-службе ростовского института.

Промысел этой ценной промысловой рыбы велся в море Росса, расположенном в тихоокеанском секторе Антарктики. Для этой цели в южное полушарие было отправлено российское рыболовное судно Alpha Crux.

Основной задачей экспедиции стало изучение промысловых возможностей клыкача в акватории Атлантического и Тихого океанов, омывающих Антарктический континент.

В ходе экспедиции ученому из Ростова Александру Зайцеву удалось поймать и изучить несколько крупных экземпляров клыкача. Всего российским исследователям удалось собрать данные более чем по 1600 особям этого ценного промыслового вида. Часть рыб была помечена и отпущена обратно в естественную среду обитания.

На опубликованном фото видно, что размер хищной рыбины, выловленной ученым из Ростова, достигает человеческого роста.

Фото: azniirkh.vniro.ru
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Атлантический клыкач — одна из крупнейших рыб, обитающих в антарктических морях. Добыча этого редкого хищника ограничена и ведется только в рамках международных соглашений по сохранению морских ресурсов Антарктики.

Ранее стало известно, что в Ростовской области резко подорожала рыба.

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#Наталья Романова#Россия#Москва#Ученый#Рыболовство
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