Ростовский ученый выловил хищную рыбину с человеческий рост

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Промысел этой ценной промысловой рыбы велся в море Росса, расположенном в тихоокеанском секторе Антарктики. Для этой цели в южное полушарие было отправлено российское рыболовное судно Alpha Crux.
Основной задачей экспедиции стало изучение промысловых возможностей клыкача в акватории Атлантического и Тихого океанов, омывающих Антарктический континент.
В ходе экспедиции ученому из Ростова Александру Зайцеву удалось поймать и изучить несколько крупных экземпляров клыкача. Всего российским исследователям удалось собрать данные более чем по 1600 особям этого ценного промыслового вида. Часть рыб была помечена и отпущена обратно в естественную среду обитания.
На опубликованном фото видно, что размер хищной рыбины, выловленной ученым из Ростова, достигает человеческого роста.
Атлантический клыкач — одна из крупнейших рыб, обитающих в антарктических морях. Добыча этого редкого хищника ограничена и ведется только в рамках международных соглашений по сохранению морских ресурсов Антарктики.
Ранее стало известно, что в Ростовской области резко подорожала рыба.