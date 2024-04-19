Ростовский ученый выловил хищную рыбину с человеческий рост

В ходе экспедиции ученому из Ростова Александру Зайцеву удалось поймать и изучить несколько крупных экземпляров клыкача. Всего российским исследователям удалось собрать данные более чем по 1600 особям этого ценного промыслового вида. Часть рыб была помечена и отпущена обратно в естественную среду обитания.