Бывших бойцов «Вагнера» обвинили в погроме в гостинице в Ростове-на-Дону и побеге

В Ростове-на-Дону трое бывших бойцов ЧВК «Вагнер» разгромили номера в гостинице, сообщает Telegram-канал Don_Mash.