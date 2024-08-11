rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Похолодания в Ростове-на-Дону

Выбрать дату
2024
В Ростове похолодает до +16 градусов. Рассказываем, что еще обещают синоптики
В одну из ночей на предстоящей неделе в Ростове температура воздуха опустится до +16 градусов, сообщают синоптики.
11 августа 2024, 14:47
2023
В Ростовской области в ближайшие два дня ожидается похолодание до +5 °C°
В Ростовской области ночью на 6 и 7 июня температура воздуха опустится до +5 градусов, об этом сообщили в областном гидрометцентре.
5 июня 2023, 10:03
«Мерзнуть не хочется»: ростовчане высказались о продлении отопительного сезона
В Ростове-на-Дону приняли решение продлить отопительный сезон, что вызвало бурные обсуждения в соцсети «ВКонтакте».
15 апреля 2023, 12:40
Жителей в Ростове-на-Дону предупредили о похолоданиях в апреле
В Ростове-на-Дону в апреле ожидаются похолодания и усиление ветра, сообщили в Гидрометцентре.
10 апреля 2023, 05:19

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика