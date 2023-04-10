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Жителей в Ростове-на-Дону предупредили о похолоданиях в апреле

10 апреля 2023, 05:19
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в апреле ожидаются похолодания и усиление ветра, сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник и вторник, 10 и 11 апреля, ожидается облачная погода с температурой 17 градусов. Порывы ветра достигнут шести метров в секунду.

В среду температура не изменится, но могут пройти дожди, которые не завершатся и в ночное время. С четверга, 13 числа, начнутся похолодания и температура воздуха не поднимется выше 14 градусов.

Режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской области
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В пятницу максимальная температура составит 13 градусов, все эти дни в городе будут идти дожди. Ветер может усилиться до семи метров в секунду.

В субботу и воскресенье снова вернется облачная погода, максимальная температура составит 15 градусов.

Ранее режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской области.

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