Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
В понедельник и вторник, 10 и 11 апреля, ожидается облачная погода с температурой 17 градусов. Порывы ветра достигнут шести метров в секунду.
В среду температура не изменится, но могут пройти дожди, которые не завершатся и в ночное время. С четверга, 13 числа, начнутся похолодания и температура воздуха не поднимется выше 14 градусов.
В пятницу максимальная температура составит 13 градусов, все эти дни в городе будут идти дожди. Ветер может усилиться до семи метров в секунду.
В субботу и воскресенье снова вернется облачная погода, максимальная температура составит 15 градусов.
Ранее режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской области.