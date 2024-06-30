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Поиск пропавших детей в Ростове

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30 июня 2024
В Ростовской области пропали 124 ребенка
С января по май в Ростовской области в рамках поисковых операций были найдены 124 пропавших ребенка, сообщили в ГУ МВД России по региону.
30 июня 2024, 05:45

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