В Ростовской области пропали 124 ребенка

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
За указанный период правоохранители зарегистрировали 124 заявления о пропаже детей, согласно данным ГУ МВД России предоставленным «ДОН 24». Все несовершеннолетние были найдены. При этом один ребенок был обнаружен погибшим.
Согласно официальным данным, без ведома взрослых чаще всего из дома уходят дети в возрасте от 15 до 17 лет. Таких заявлений было подано свыше 60. Ненамного меньше пропадает детей в возрасте от 11 до 14 лет — почти 50.
Меньше всего теряется совсем маленьких детей, которым еще нет и 10 лет. Таких за пять месяцев этого года было всего шесть.
Ранее в RostovGazeta опровергли слухи о том, что в СИЗО умер подозреваемый в убийстве восьмилетней девочке в станице Ольгинской.