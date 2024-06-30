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Published Сегодня, 05:45

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Updated Сегодня, 05:47

В Ростовской области за пять месяцев потерялось 124 ребенка

В Ростовской области пропали 124 ребенка

30 июня 2024, 05:45
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области за пять месяцев потерялось 124 ребенка

В Ростовской области в 2024 году пропали 124 ребенка

С января по май в Ростовской области в рамках поисковых операций были найдены 124 пропавших ребенка, сообщили в ГУ МВД России по региону.

За указанный период правоохранители зарегистрировали 124 заявления о пропаже детей, согласно данным ГУ МВД России предоставленным «ДОН 24». Все несовершеннолетние были найдены. При этом один ребенок был обнаружен погибшим.

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Согласно официальным данным, без ведома взрослых чаще всего из дома уходят дети в возрасте от 15 до 17 лет. Таких заявлений было подано свыше 60. Ненамного меньше пропадает детей в возрасте от 11 до 14 лет — почти 50.

Меньше всего теряется совсем маленьких детей, которым еще нет и 10 лет. Таких за пять месяцев этого года было всего шесть.

Ранее в RostovGazeta опровергли слухи о том, что в СИЗО умер подозреваемый в убийстве восьмилетней девочке в станице Ольгинской.

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