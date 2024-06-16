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Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

У родителей пропавшей ростовской спортсменки появилась надежда

«Сказал, знает, где Аня»: незнакомец обнадежил родных пропавшей ростовской студентки

16 июня 2024, 12:20
Фото: Изображение Midjourney
У родителей пропавшей ростовской спортсменки появилась надежда

Незнакомец подарил надежду родителям пропавшей ростовской спортсменки

Неизвестный сообщил, что знает местонахождение пропавшей четыре месяца назад ростовской студентки Анны Цомартовой, сообщила мать девушки.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ займется изучением дела пропавшей студентки из Ростова. Девушка исчезла бесследно после того, как поучаствовала в соревнованиях в Каспийске в феврале текущего года.

Незнакомый мужчина сообщил, что видел Анну Цомартову и готов вместе с матерью девушки поехать за ней, рассказали следящие за этой историей пользователи соцсетей, пишет «Комсомольская Правда».

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Однако, как только мать девушки сообщила об этой зацепке следователям и те попытались выйти на связь, с мужчиной след оборвался. Неизвестный отказался ехать. По словам матери пропавшей, это уже не первый подобный случай.

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