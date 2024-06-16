«Сказал, знает, где Аня»: незнакомец обнадежил родных пропавшей ростовской студентки

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ займется изучением дела пропавшей студентки из Ростова. Девушка исчезла бесследно после того, как поучаствовала в соревнованиях в Каспийске в феврале текущего года.
Незнакомый мужчина сообщил, что видел Анну Цомартову и готов вместе с матерью девушки поехать за ней, рассказали следящие за этой историей пользователи соцсетей, пишет «Комсомольская Правда».
Однако, как только мать девушки сообщила об этой зацепке следователям и те попытались выйти на связь, с мужчиной след оборвался. Неизвестный отказался ехать. По словам матери пропавшей, это уже не первый подобный случай.