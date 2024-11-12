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Пропавший

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2024
Погибшим нашли 17-летнего подростка, пропавшего в Ростове два месяца назад
12 ноября, 10:40
Дело пропавшей Анны Цомартовой из Ростова передали в центральный аппарат СК
18 октября, 13:01
Родителям пропавшей ростовской студентки Анны Цомартовой прислали еще одно фото
6 октября, 15:48
Бастрыкин заинтересовался пропажей 16-летнего подростка в Ростове-на-Дону
10 сентября, 12:10
Пропавшую в Дагестане студентку из Ростова-на-Дону начали искать в Дубае
6 сентября, 17:02
Пропавшего на Урале подростка нашли в Ростовской области на пути к морю
19 августа, 18:15
«Сказал, знает, где Аня»: незнакомец обнадежил родных пропавшей ростовской студентки
Неизвестный сообщил, что знает местонахождение пропавшей четыре месяца назад ростовской студентки Анны Цомартовой, сообщила мать девушки.
16 июня, 12:20
Мать пропавшей ростовской студентки не верит, что дочь утонула в Каспийске
Родственники пропавшей четыре месяца назад ростовской студентки Анны Цомартовой уверены, что она не погибла, об этом они написали в социальных сетях.
9 июня, 07:58
Мать пропавшей в Каспийске ростовской студентки записалась в приемную президента
В феврале 2024 года мать ростовской спортсменки Анны Цомартовой подала запрос в Кремль через электронную приемную президента РФ. Женщина поедет в Москву, сообщает «КП-Ростов».
5 июня, 11:31
Неизвестный был рядом с ростовской спортсменкой перед ее странным исчезновением
Пропавшая в середине февраля спортсменка из Ростова Анна Цомартова была не одна накануне своего исчезновения, сообщила мать девушки в соцсети.
17 марта, 08:30
2023
Пытавшийся проплыть 18 км житель Ростовской области перестал выходить на связь
9 октября 2023, 05:35
В рамках дела по статье об убийстве на Сахалине ищут исчезнувшего ростовчанина
В Сахалинской области идет розыск жителя Ростова-на-Дону, который не вернулся домой, сообщили в региональном УСКР.
7 июля 2023, 04:44

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